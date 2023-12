Die Winterdienst-Kolonne des Flughafens besteht aus 178 Fahrzeugen, 148 davon können Flugbetriebsflächen räumen. Das teilt der Flughafen in einer Pressemitteilung am Dienstag (28. November) mit. Rund 600 Personen sollen von Anfang November bis Mitte April dafür sorgen, dass der Flugbetrieb auch bei Winter-Wetter weitergehen kann. Pro Schicht sind es über 200 Einsatzkräfte. Doch bei Witterung wie am Freitag sind auch sie machtlos.

Am Abend herrschen in Bayerns Landeshauptstadt Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Samstag und Sonntag erwarten Meteorologen Temperaturen zwischen -2 und -10 Grad Celsius. Wie lange das Schnee-Chaos den Flughafen noch behindert? Unklar. Aber: Da es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zum Samstag dauerhaft schneien soll, rechnet der Flughafen mit weiteren Ausfällen. (jak, mit dpa)