Glätte-Unfälle und Eis-Alarm in vielen Teilen Deutschlands

Auch in Niedersachsen gab es witterungsbedingte Unfälle. So schleuderte auf schneebedeckter Fahrbahn im Landkreis Diepholz ein Auto gegen einen Baum. Dabei wurde ein 29 Jahre alter Beifahrer schwer, die 26-jährige Fahrerin leicht verletzt. In vielen Teilen des Nordens gab es in der Nacht Schnee. Große Einschränkungen gab es zunächst aber nicht.

In Thüringen hat sich die Wetterlage beruhigt. Auch im zuletzt von den Schneefällen besonders betroffenen Hessen entspannte sich die Lage. Fast alle gesperrten Straßen konnten wieder freigegeben werden.

Bis zum Wochenende bleibt es flächendeckend winterlich, es gibt verbreitet Schnee. Durch Dauerfrost in vielen Regionen droht auch weiterhin gefährliche Glätte auf den Straßen.