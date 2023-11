Wir haben Ende November und der Winter hat noch gar nicht offiziell angefangen. Trotzdem ist es jetzt schon richtig kalt. In den Bergen liegt reichlich Schnee. Und auch im Flachland hat es schon geschneit. Im Norden Schleswig-Holsteins oder an der Ostseeküste lagen am Mittwochmorgen teilweise zwischen 10 und 15 Zentimeter Schnee. Die Straßen waren deutschlandweit sehr glatt und Eis und Schnee sorgte wiederum für chaotische Zustände.

Und es geht weiter so! Bis mindestens zum Wochenende stehen die Zeichen auf frühwinterliche bis eiskalte Werte mit teilweise bitterkalten Nächten. Zuerst rattert Schneetief Quintius durch, am Donnerstag zieht im Süden von den französischen Alpen her ein kleines Tief heran. Und am Freitag formiert sich südlich der Alpen ein weiteres Tief, das anschließend weiter nach Tschechien und in Richtung Polen zieht. Zwar kann sich hierbei auch mal etwas mildere Luft dazwischen mischen, grundsätzlich bleibt es aber kalt.

Schneeglätte, überfrierende Nässe und Glatteisgefahr bleiben somit in den nächsten Tagen überall ein Thema. Auf den Straßen und Wegen sollte man Vorsicht walten lassen und nicht nur auf dem Weg zur Arbeit mehr Zeit einplanen. Zudem weht teilweise ein unangenehmer Wind, der die Temperaturen noch eisiger erscheinen lässt. Und in den nächsten Nächten wird es bitterkalt. Tiefe einstellige Minusgrade, über Schnee auch unter -10 Grad, sorgen für extremes Winterfeeling. Hier die Details.

