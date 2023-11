Flughafen Hamburg evakuiert: Bewaffneter auf Rollfeld mit Kind im Auto

Amok-Alarm am Hamburger Flughafen!

Am Flughafen Hamburg läuft ein Polizeieinsatz. Ein Bewaffneter ist mit seinem Fahrzeug auf das Gelände gerast. Er durchbrach dabei ein Tor und schoss zwei Mal durch die Luft. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zuvor habe sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Polizei gemeldet. Nach RTL-Informationen hat sich der Mann mit einem Kind in dem Auto verschanzt. Möglicherweise könnte sogar ein zweites Kind an Bord sein.

