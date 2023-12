Jetzt ist sie endlich zu Hause!

Mitarbeiter des Polk County Sheriff's Office finden am 28. Januar ein neugeborenes Baby in einem Waldgebiet von Mulberry (US-Bundesstaat Florida). Die Mutter der Kleinen ist nicht zu ermitteln. Rund elf Monate später nehmen Adoptiv-Eltern den Säugling bei sich auf, wie die Beamten am Mittwoch (29. November) in einer herzzerreißenden Mitteilung bekannt geben.

RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp – hier direkt ausprobieren!