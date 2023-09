In einer Woche beginnt Joels Physiotherapie. Die Narbe am Hals wird er sein Leben lang behalten, doch sie wird verblassen. Ob er das traumatische Erlebnis irgendwann verarbeiten kann, ist jedoch noch ungewiss. Dennoch ist Joel natürlich überglücklich, dass er den Angriff so glimpflich überstanden hat. „Jeden Morgen wache ich auf und mache einen kleinen Freudentanz, dass ich lebe. Jeden Tag schreie ich, „ich lebe!“, sagt er im Gespräch mit CNN.

Sein bester Freund und mutmaßlicher Angreifer sitzt inzwischen im Gefängnis von Collier County ( USA). Er wurde wegen schwerer Körperverletzung angeklagt – anscheinend ist es nicht die erste Straftat, die er begangen hat. Laut dem Medienbericht wurde er in der Vergangenheit mindestens 14 Mal verhaftet – unter anderem wegen Körperverletzung und Fahrerflucht. (ibü)