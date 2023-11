Heinos Musikkollege Frank Zander ist „bestürzt“ über Hannelores Tod, wie er bei Facebook schreibt. Dies sei ein „trauriger Tag“. Für ihn und Ehefrau Evy, mit der er seit 1968 verheiratet ist, seien Heino und Hannelore immer ein Vorbild gewesen: „Eine so lange und innige Ehe in dieser Branche ist sehr selten - ich weiß, wovon ich spreche". Er wünscht Heino „viel Kraft in den schweren Stunden".

Anna-Maria Zimmermann zeigt sich „dankbar“, Hannelore gekannt zu haben. „Wir hatten so viele schöne gemeinsame Momente, die ich im Herzen trage. Du warst ein ganz besonderer Mensch.“ Heino und Hannelore seien ein „unglaubliches Paar“ gewesen.

