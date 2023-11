Trauer um Heinos Frau Hannelore († 81)! Das war ihr letzter öffentlicher Auftritt

Hannelore Kramms letzter öffentlicher Auftritt war am 13.08.2022 im Amphitheater in Schloss Kaps in Kitzbühel bei dem „Heino Goes Klassik“-Konzert.

Auf dem Schnappschuss am Rande der Veranstaltung fällt die inzwischen verstorbene Österreicherin in die Arme ihres Liebsten, an dessen Seite sie über vierzig Jahre durchs Leben schritt. Beide grinsen glücklich in die Kamera und genießen die gemeinsame Zeit sichtlich. Umso tragischer erscheint nun der Abschied von der 81-Jährigen.

