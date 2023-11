Bereits Anfang November erklärte Heino in einem Interview mit MDR um 4, dass es seiner Frau nicht gut gehe: „Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen und das mache ich auch gern.“ Die 81-Jährige habe in den 70er Jahren einen Autounfall gehabt, nun würden sich die Folgen bemerkbar machen. Hannelore benutze einen Rollator, könne nicht mehr so gut laufen wie früher.

Wie Bild erfahren haben will, soll Hannelore nun im Sterben liegen. Heino habe alle Termine abgesagt und wäre an ihrer Seite.

