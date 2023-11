Die 34-Jährige schaut jedenfalls lieber nach vorne, als in die Vergangenheit zurück. Noch im November soll es ein neues Lied geben: „Einen Song, den es so von mir noch nie gegeben hat, weil ich mich mal von einer ganz, ganz anderen Seite zeige.“ Denn sie sei nicht immer nur die „gut gelaunte Party-Anna“, wie man sie etwa vom Ballermann kenne. „Ich bin natürlich auch Mama und eine ganz normale Frau, die ihre Probleme und Sorgen hat“, so Zimmermann zu RTL.