Feuerwehrmann half am Telefon bei Reanimation: Ihr Mann hat ihr das Leben gerettet - nicht ich!

Eine Situation, die niemand miterleben will: Mitten in der Nacht hört seine Frau auf zu atmen – Herzstillstand! Der Frankfurter ruft die 112. Der Anruf landet bei Kalle Helms in der Leitstelle. Der Feuerwehrmann hilft, leitet den Ehemann an und schafft es eine Reanimation durchzuführen. Im RTL-Interview betont der 33-Jährige: „Er hat ihr viel mehr das Leben gerettet als ich.“ Was Helms damit meint? „Die Voraussetzungen waren sehr gut. Es hat alles gepasst. Er war wach und hat es mitbekommen. Dann muss einer die Zeit überbrücken, bis die Rettungskräfte da sind. Das hat der Mann geschafft.“

