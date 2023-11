Es muss das schlimmste Gefühl auf der Welt sein: Zusehen zu müssen, wie ein gelieber Mensch in Lebensgefahr gerät. Einem Frankfurter ist nun genau das passiert. Seine Ehefrau erleidet Ende September einen Herzstillstand – mitten in der Nacht. Was ein Horror!

Der Mann wählt den Notruf. Am anderen Ende: Ein Feuerwehrmann von der Leitstelle in Frankfurt. Er alarmiert die Rettungskräfte und leitet gleichzeitig den Mann bei der Reanimation seiner Frau an. Als die Feuerwehr eintrifft, ist die Reanimation bereits erfolgreich geglückt.

