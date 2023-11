Durch die Wüste, das Hochgebirge und den Dschungel. Dieser Lauf: Eine enorm große Herausforderung für Extrem-Sportler Savas Coban (31), aber auch sein großer Traum. „Ich kann mich erinnern, ich war in der Wüste. Ein, zwei Tage später war ich im Schneesturm auf 5000 Höhenmetern. Das war schon ein krasser Unterschied. Und so richtig darauf vorbereiten kann man sich nicht. Es ist einfach: Du begibst dich einfach in die Situation, reagierst dann spontan darauf. Aber genau das ist das, was ich liebe. Einfach so, diese Grenzerfahrung, dieser Reiz etwas zu tun, was mich herausfordert“, erzählt der Bremer im RTL Nord-Interview.

Lest auch: Extremsportler fliegt mit 180 Stundenkilometern durchs „Himmelstor“