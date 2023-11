Explosionsgefahr auf der Reeperbahn? Gasleitung wird bei Bauarbeiten beschädigt

Kurz vor 16.00 Uhr müssen Polizei und Feuerwehr an das Nobistor in Hamburg-Sankt Pauli ausrücken. Bei Bauarbeiten ist es neben der weltberühmten Reeperbahn zu einem Gasleck gekommen. Berichte, wonach Bauarbeiter das entstandene Leck zunächst mit Panzertape notdürftig abdichteten, konnte die Polizei Hamburg am frühen Abend nicht bestätigen: „Die Austrittsstelle wurden weitläufig abgesperrt, die Gebäude wurden evakuiert“, erklärt ein Polizeisprecher im RTL-Gespräch.

