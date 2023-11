Gesagt, getan. Voss-Tecklenburg kehrt in ihr Amt zurück. Doch an ihrem mentalen Zustand ändert sich nicht viel. Sie spürt Ängste und Unsicherheit, eine „Leere in ihrem Kopf“, die sich auch zuhause fortsetzt. Sie sucht das Gespräch mit ihrem Ehemann – und bricht „quasi komplett zusammen.“

Lese-Tipp: Was wird aus Martina Voss-Tecklenburg? Ihr Mann überrascht mit deutlichen Worten

„Ich hatte vorher schon schlaflose Nächte, ich habe schon in der Nacht, bevor ich mich entschieden habe, weiterzumachen, die ganze Nacht nicht geschlafen, musste mich erbrechen, war gestresst, war einfach innerlich leer, müde, kaputt, als ob dir jemand den Stecker zieht. Da habe ich gesagt: ,Was machst du jetzt damit'?“ Sie fühle sich nicht in der Lage, mit ihren Trainern und Spielerinnen zu arbeiten. Der Rücktritt wird zur logischen Konsequenz.