Das Frauen-Nationalteam wird in der Olympia-Qualifikation bereits interimsweise von Horst Hrubesch betreut, die weitere Zukunft ist offen.

Lese-Tipp: Was wird aus Martina Voss-Tecklenburg? Ihr Mann überrascht mit deutlichen Worten

Die Trennung sei das Ergebnis eines gemeinsamen Treffens am Freitag, teilte der DFB mit. Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG habe dem Schritt am Samstag in einer Sitzung zugestimmt.