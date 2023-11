Mutter Adele arbeitet nicht, die Familie hat kein hohes Einkommen und versucht daher, so viel wie möglich Gemüse und Co. selbst anzubauen.

„Wir haben finanzielle Probleme, aber wir kommen zurecht, indem wir sparsam leben, kein Auto haben, keinen Urlaub haben und nur selten Kleidung ersetzen und uns mit gebrauchten Sachen begnügen“, sagt Adele. Die Eltern meiden die Schulmedizin, ihre Kinder sind nicht geimpft und nach eigenen Angaben meiden sie Ärzte und Krankenschwestern.

„So viele Pillen haben Nebenwirkungen und greifen die Ursache des Problems nicht an. Wir glauben an einen natürlicheren Ansatz und verwenden Kräuter und ätherische Öle“, erklären die Eltern.

Trotz viel Gegenwind will Familie Allen bei ihrer Erziehungsmethode bleiben – komme, was wolle. Allerdings besteht auch in England für Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren eine Schulpflicht. Wie die Familie zukünftig damit umgehen wird, ist noch unklar. (mjä)