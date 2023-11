Erschreckende Studien-Ergebnisse: Können kleinste Plastikpartikel Parkinson verursachen?

Wasser, Luft, Böden: Überall lauert Mikroplastik. Nicht nur für die Umwelt ist das katastrophal, sondern auch für uns Menschen. Denn die kleinen Partikel können theoretisch die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Dadurch wäre es möglich, dass das Plastik in die Zellen eindringen und sich im Gehirn ansammeln könnte.

In einer neuen Studie konnte nachgewiesen werden, dass durch Nanoplastik, welches noch kleiner als Mikroplastik ist, das Entstehen von Parkinson begünstigt würde. Parkinson ist eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Der Zusammenhang ist besonders besorgniserregend, da der Anteil von Mikroplastik in Wasser und Lebensmitteln weiter ansteigt, wie in der Studie im Fachblatt Science Advances erklärt wurde.

Lese-Tipp: Parkinson: Symptome, Ursachen und Therapie