Dieser Weißwal zeigt einer Familie ihre Grenzen auf! In einem Zoo in Taiwan filmt eine Mutter ihre Familie dabei, wie sie mit einem Weißwal, auch Beluga genannt, interagiert – und zwar auf die falsche Art und Weise! Ihre Kinder hämmern mit ihren Händen gegen die Scheibe des Aquariums, während Mama die Kamera draufhält. Eigentlich sind Belugas sehr soziale Tiere – doch in diesem Fall hat er die Nase voll. Wie er das der Familie mitteilt, erfahren Sie im Video. (mas)