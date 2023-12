Zucker enthält keine Nährstoffe, liefert dafür aber viele Kalorien. Eigentlich sollte es genau andersherum sein. Daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von „leeren“ Kalorien. Wenn wir regelmäßig mehr als die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen 25 Gramm Zucker – das entspricht in etwa 5 Teelöffeln – pro Tag zu uns nehmen, kann dies zu vermehrten Entzündungen im Körper führen und Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Fettleber, Bluthochdruck und Adipositas begünstigen.

Zucker lässt den Blutzuckerspiegel stark ansteigen. Folglich schüttet unser Körper Insulin aus, sodass der Blutzuckerspiegel ebenso schnell wieder abfällt. Und schon haben wir wieder Hunger. Gleiches gilt für:

Nudeln

Reis

helles Brot und Brötchen

süße Teilchen

Sie alle bestehen aus einfachen Kohlenhydraten und können von unserem Körper schnell zu Zucker abgebaut werden. Weil sie nicht langanhaltend sättigen, essen wir oft mehr, was wiederum Übergewicht begünstigt.

Wird der in die Zellen geschleuste Zucker nicht infolge von Bewegung oder Sport verbraucht, wird er als Fett gespeichert – und wir nehmen auf Dauer zu. Und Übergewicht fördert Entzündungen zusätzlich. Greift also öfter mal zum Müsli mit O-Saft statt zum Toast mit Marmelade oder Wurst oder Cornflakes. Und wenn es anfangs nur einmal pro Woche ist – der erste Schritt ist getan und mit der Zeit kann sich der Geschmack umstellen.

Wenn wir regelmäßig zu viele Lebensmittel aus Weizenmehl zu uns nehmen, verändert sich auch unsere Darmflora. Das führt dazu, dass sich die Zahl der entzündungsfördernden Darmbakterien erhöht, wodurch das Risiko für Adipositas und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen steigt.