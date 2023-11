Das furchtbare Unglück passiert bereits im April im englischen Bournemouth. Becky Sharp will über eine Straße gehen, sie schiebt ihre dritte, gerade einmal elf Monate alte Tochter Lorena im Kinderwagen vor sich her. Da kommt der 38-jährige Dale C. auf sie zu, er hat zu viel getrunken und fährt zu schnell. Eigentlich ist er auf einem Abbiegestreifen unterwegs – in der letzten Sekunde wechselt er aber die Spur und hält direkt auf die Mutter und ihre Tochter zu. Becky Sharp reagiert sofort: Sie kann den Kinderwagen gerade noch von der Straße wegschieben. Dann wird sie von dem Auto voll erwischt.