Zurück bleiben ihre beiden kleinen Töchter, die ältere ist fast drei Jahre, die jüngere erst zehn Monate alt. Nun sorgen ihr Papa und ihre beiden Omas für sie. „Die Mädchen haben durch den Verlust ihrer Mutter natürlich bereits das Schlimmste erlebt, aber immerhin haben sie einen Papa, der unfassbar liebevoll und toll ist und eine Familie, die immer für sie da sein wird“, sagt Anna Mai. Doch dass Papa Michal jetzt Vollzeit für seine Kinder da ist, hat auch finanzielle Folgen.

Denn als es seiner Frau immer schlechter ging, machte Michal sich selbstständig, um möglich viel zu Hause zu sein. Nun hat er deshalb kein regelmäßiges Einkommen mehr, denn solange seine jüngste Tochter noch nicht in die Krippe geht, kann Michal nicht arbeiten. Doch die Kosten, etwa für eine Wohnung, die er und seine Frau für die wachsende Familie drei Monate vor der Krebsdiagnose kauften, laufen weiter. Und auch die Rechnungen für die Bestattung und Anwaltskosten summieren sich.

Deshalb haben Anna Mai und ihre Schwester Rebecca auf der Spendenplattform „Gofundme“ die Kampagne „Help Michal and his girls after their tragic loss“ erstellt.