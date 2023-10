Sie ist wunderschön, fit und superschlank – dahinter steckt, wie der französische Chefkoch Guillaume Gomez in einem Interview mit Telegraph nun berichtet, auch viel Arbeit. Denn: Die First Lady Frankreichs hat drei goldene Regeln. So macht sie unglaublich viel Sport. Dabei setzt die 70-Jährige vor allem auf Pilates – jeden Tag eine halbe Stunde.



Doch neben der körperlichen Betätigung steht für die Frau von Emmanuel Macron auch Obst und Gemüse auf dem Plan. So soll sie über den Tag verteilt zehn verschiedene Obst- und Gemüsesorten essen. Das sei laut Ernährungsexperten doppelt so viel wie die empfohlene Menge. Nicht schlecht, doch definitiv nicht alles.