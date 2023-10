Elf No-Gos im Flieger! Schnarchende Passagiere, dreiste Vordrängler und Co.

Schweißgeruch unter den Armen oder an den Füßen? Geht natürlich gar nicht. Vergessen Sie nicht, dass Sie an Bord auf sehr engem Raum mit anderen sitzen werden – unter Umständen für eine längere Zeit. Wir freuen uns alle, wenn unsere Mitreisenden frisch geduscht an Bord kommen. Aber Vorsicht mit schweren Parfüms oder Rasierwassern! Was der eine sexy findet, ist für andere schon Geruchsbelästigung. Da verteilt sich ein schweres Parfüm nicht so wie beim Dinner am Strand. Bei Düften lautet daher die Flieger-Faustregel: Weniger ist hier mehr. Und auch stark riechende mitgebrachte Speisen wie Ei- oder Leberwurstbrötchen können Mitreisende stören.

Was tun, wenn Ihr Nebenmann oder Ihre Nebenfrau das Memo nicht gekriegt hat? Ist es ein Kurzstreckenflug, können Sie sich mit einem gut riechenden Tuch oder Schal behelfen. Eine medizinische oder FFP2-Maske kann Gerüche auch abmildern. Aber am Ende sollen ja nicht Sie leiden, wenn Sie gar nicht der Verursacher sind.

Bei mitgebrachten Speisen: Fragen Sie höflich, ob ihr Nachbar den zollfrei gekauften Rohmilch-Weichkäse später oder woanders essen kann. Oder vertreten Sie sich genau jetzt länger die Beine. Schweißfahne oder Parfüm-Überdosierung lassen sich so allerdings nicht aussitzen. Sprechen Sie in dem Fall noch am Boden das Bordpersonal höflich an, ob ein Sitzplatzwechsel möglich ist. In Fällen extremen Körpergeruchs kann das Kabinenpersonal den Fluggast übrigens von Bord schicken, dazu gab es sogar mal ein Urteil.

