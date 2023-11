Die Facebook-User rätseln. Was könnte sich da unter dem Boden ausgebreitet haben? Ein paar schreiben, dass es aussehen würde wie schwarzer Schimmel. Andere sagen es sähe nach Baumwurzeln aus. Eine weitere Userin beschreibt es als „abstrakte Kunst“ und einer sagt: „Du hast das ,Upside Down’ (auf deutsch: das auf den Kopf gestellte, Anm. d. Red.) geöffnet“. Damit bezieht er sich auf die alternative Dimension der Netflix-Serie „Stranger Things“.

Die leitende Mykologin (Wissenschaftlerin von Pilzen) des Mycolab in Australien, Dr. Heike Neumeister-Kemp, kann die Nicht-Horror-Fans aber beruhigen. Sie erklärt in der Daily Mail, dass es sich bei dem schwarzen Gewebe um einen Pilzmyzel handelt. Als Myzel wird die Gesamtheit aller Hyphen, also die fadenförmigen Zellen eines Pilzes oder Bakteriums, genannt. Und das sieht dann eben so aus, wie auf dem Bild.

Um das wieder loszuwerden, wird Hannah vermutlich den gesamten Boden entfernen müssen… (amp)

Lese-Tipp: Nachfrage nach Entfernern hoch wie nie! Was tun, wenn es bei mir schimmelt?