Die gewaltsamen Ausschreitungen und Proteste passierten nach dem Messerangriff, bei dem ein Mann am Donnerstagnachmittag eine Frau (30) und drei Kinder teils schwer verletzt hatte. Der 50-Jährige soll die Kinder attackiert haben, als sie sich vor einer Krippe in einer Schlange aufstellten. Bei der verletzten Frau soll es sich um eine Mitarbeiterin der Krippe handeln. Die 30-Jährige ging offenbar dazwischen, um die Kinder zu schützen, berichten irische Medien. Mehrere Passanten konnten den Mann schließlich überwältigen, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Ein Motiv war zunächst nicht bekannt, jedoch gehe die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, hieß es.

Lese-Tipp: Ein Toter und Verletzte nach Messerangriff in Einkaufszentrum bei Mailand - Fußball-Profi Pablo Marí unter Opfern

Während die Kinder und die Frau in Krankenhäusern behandelt wurden, kam es in der Innenstadt von Dublin zu gewalttätigen Protesten. Unter anderem seien offenbar zwei Busse und ein Polizeiauto in Brand gesetzt und ein Geschäft geplündert worden, berichtet der irische Rundfunksender RTÉ. Auch eine Straßenbahn soll angezündet worden sein, der wütende Mob habe außerdem Feuerwerkskörper auf die Straße geworfen. Wie BBC auf Berufung des Polizeikommissars Drew Harris berichtet, sei eine „verrückte Hooligan-Fraktion" für die Eskalation verantwortlich, als die Polizei versuchte, den Tatort nach der Messerattacke zu sichern. „Wir bitten die Menschen, verantwortungsbewusst zu handeln und nicht auf Fehlinformationen und Gerüchte zu hören, die in den sozialen Medien kursieren", sagte Drew Harris im Gespräch mit Reportern.