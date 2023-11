Wer ist der Campälteste?

Seit 2004 öffnet das Dschungelcamp nun schon bei RTL jährlich im Januar seine Pforten. In Rund 19 Jahren wurde sich dabei häufig gefetzt, geliebt oder auch mal geweint. In all den Jahren haben sich nicht nur junge Hüpfer in die Down Under-Höhle getraut, sondern auch ein etwas älteres Semester. Aber wer ist eigentlich der älteste Kandidat, der jemals bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mitgemacht hat? Wir verraten es euch.