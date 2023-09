Wie blöd können Einbrecher eigentlich sein? Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie zwei junge Männer in Dresden in eine Gartenlaube einbrechen. Ohne Maskierung laufen sie an der Kamera vorbei, plaudern währenddessen sogar miteinander – dann nennt einer von ihnen den Namen des anderen. Am Ende setzen sie die Laube in Brand – offenbar, um ihre Spuren zu verwischen. Wie doof sich das Duo anstellt, sehen Sie im Video. (ibü)