Der Jugendliche hat für die Reise ein Zimmer mit Blick auf das Deck und das Innere des Schiffs. Als der 16-Jährige am Samstag (25. November) vom Balkon stürzt, knallt er auf das Deck, berichtet die US-Nachrichtenseite TMZ.

Lese-Tipp: Zum TV-Start von "Der Schiffsarzt": Echter Bord-Doktor plaudert wilde Geheimnisse aus

Das Bordpersonal versucht noch das Leben des Teenagers zu retten. Auf dem Deck der Allure of the Sea baut die Crew ein Sanitätszelt auf, damit Passagiere Blut für den Verletzten spenden können. Wenig später wird der Junge in ein Krankenhaus gebracht, schreibt TMZ.

Lese-Tipp: Sie will Fotos machen - Passagierin stürzt von Kreuzfahrtschiff