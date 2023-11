In der Nacht vom 2. auf den 3. November verlässt Mariia gemeinsam mit ihrem Sohn das Kinder- und Jugendwohnheim in der Bahnhofstraße in Uhlstädt-Kirchhasel. Seither sind beide verschwunden. Mariia ist ukrainische Staatsbürgerin, etwa 156 cm groß und schlank. Sie soll 17 Jahre alt sein. Der Sohn Illia ist etwa 80 cm groß, circa 12 Kilogramm schwer.

