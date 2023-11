Bimajos sind in Japan ein Phänomen. Aber was ist das Faltenfrei-Geheimnis dieser Frauen? RTL besucht die waschechte Bimajo Masako Mizutani. Sie sieht zwar aus wie Anfang 30, ist aber bereits 54 Jahre alt! Für ihr makelloses Äußeres nimmt sie jeden Tag eine enorme Pflege-Routine auf sich. Dazu gehören mehrere natürlich Beauty-Produkte, die auch in Deutschland wohl in den meisten Haushalten zu finden sind.

Andere Bimajo setzen hingegen auf diverse Nahrungsergänzungsmittel und auch auf ästhetische Schönheitseingriffe. Besonders beliebt ist das Fadenlifting. Wie viel das kostet, wie schmerzhaft es wirklich ist und was man alternativ für ein jugendliches Äußeres tun kann? Das sehen Sie oben im Video. (lkö)