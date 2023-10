Deutscher Arzt meint: Mit dieser Methode werden wir 120 Jahre alt!

Werden wir dank Stammzellentherapie bald alle 120 Jahre alt?

Der Traum von ewiger Jugend und einem langen Leben könnte, so ein deutscher Arzt, vielleicht bald in Erfüllung gehen. Laut Kardiologe Dr. Ernst von Schwarz liegt die Lösung in unseren Zellen. Was es damit auf sich hat und ob es wirklich wirkt, sehen Sie im Video.