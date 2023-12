Deutsche Wunderstute tot: Danedream im Alter von 15 Jahren eingeschläfert

Ihren größten Triumph feierte sie 2011. Unter Jockey Andrasch Starke gewann Danedream in Rekordzeit sensationell den Prix de l’Arc de Triomphe in Paris.

Neben dem Arc gewann sie auch die King George VI and Queen Elizabeth Stakes in Ascot und zweimal den Großen Preis von Baden in Iffezheim.

Erfolge, die für immer bleiben! (pol/sid)