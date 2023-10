Ab November könnte es ungemütlich werden für Bahnreisende: Anstehende Tarifverhandlungen zwischen Bahn und Gewerkschaft und damit verbundene Streiks, könnten für erhebliche Einschränkungen sorgen. Denkbar wären diese auch zu Weihnachten, erklärt die GDL.

GDL-Boss Claus Weselsky (64), droht dem Bahn-Konzern öffentlich und möchte sogar kurze Warnstreiks umgehen, um direkt in unbefristete Streiks übergehen zu können. Dazu will er die Mitglieder abstimmen lassen. „Warum soll ich in irgendeiner Form nur ein kleines Tamtam veranstaltet, wenn ich weiß, dass es auf die andere Seite keine Wirkung entfaltet?“, sagt Weselsky zur dpa.

Fakt ist: Um den Weihnachtsfrieden rechtlich sicher stören zu dürfen, ist es wichtig, den Willen der Gewerkschaftsmitglieder per Urabstimmung abzufragen. Erst dann könnte die GDL längere Arbeitskampfmaßnahmen durchführen. Einen Weihnachtsfrieden hatten zuvor Vertreter der Deutschen Bahn in Verhandlungen vorgeschlagen. „Das haben wir abgelehnt, weil wir die Entwicklung nicht kennen und weil wir nicht wissen, wie viele Verhandlungen wir bis dahin machen“, sagt Weselsky. Die Weihnachtsfeiertage schließe er für einen Arbeitskampf nicht aus.

