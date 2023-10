Ärzte streiken! Tausende Praxen geschlossen - was Sie jetzt wissen müssen

Das sehen die Ärzte, und unter anderem der mit organisierende Verband der Praxisärzte, der Virchowbund, naturgemäß anders: Der Verband nennt andere Summen als Lauterbach und spricht von einem Praxisüberschuss von 172.903 Euro im Jahr und einem Nettoeinkommen - nach Abzug von Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Einkommenssteuer - von 85.555 Euro.



Ein weiterer Vorwurf: Lauterbach wolle das Gesundheitssystem in „Richtung Staatsmedizin umbauen“, wird kritisiert. Zudem seien viele Praxen durch Inflation, hohe Energiepreise oder auch Fachkräftemangel in Not. (dpa/eon)