Gil Ofarim sei nach Riekels Worten in einer chaotischen Umgebung aufgewachsen. Als Teenager wurde er mit seiner Musik selbst zum Star. „Die Mädchen haben vor seinem Haus gecampt, um ihn bloß einmal zu sehen“, schildert Patricia Riekel das Leben des Jung-Stars in den 1990ern. „Was macht das mit so einem jungen Mann, der nicht gerade in einer gefestigten Umgebung aufwächst?“, fragt sie sich. Gerade dann, wenn der Ruhm anfängt zu verblassen.

An jenem Tag im Oktober 2021, als Gil Ofarim ein Video hochlädt, in dem er weinend von einem antisemitischen Vorfall an der Rezeption eines Hotels gesprochen hat, sei „ganz viel auf ihn eingestürzt“. Riekel vermutet einen „Breakdown“. „Das kennen doch die meisten Menschen, dass es mal Situationen gibt, wo man einfach durchdreht“, erklärt sich die frühere Bunte-Chefin weiter. „Aber die meisten Menschen drehen durch und dann nimmt nur die nähere Umgebung davon Notiz.“

