Ist euer Weihnachtsbaum schon geschmückt?

Auch in diesem Jahr stellt sich die Frage nach dem Christbaum-Schmuck: Soll er klassisch rot oder grün werden oder greift ihr zu gewagteren Kombinationen? Was auch immer später am Baum hängen soll, muss zunächst eingekauft werden. Unsere Preiskämpfer haben den großen Test gemacht: Wo finden wir günstigen Schmuck zum kleinen Preis? Das überraschende Ergebnis zeigen wir im Video.