Ausführlich berichtet Reality-Star Chethrin Schulze ihren Fans in ihrer Instagram-Story von ihrer nervenaufreibenden letzten Woche. Tagelang wurde die 31-Jährige von wiederkehrenden Schmerzen heimgesucht. „Es zog dann immer so unten im Unterleib und ging dann in den Rücken“, erinnert sich Chethrin bei Instagram. Doch erst in der Nacht von Montag auf Dienstag in der vergangenen Woche hält es Chethrin nicht mehr aus: „Dann hab ich gemerkt es tut so weh. Ich kenn diesen Schmerz nicht und jetzt ist einfach vorbei.“

Gemeinsam mit ihrem Partner fährt sie in die Notaufnahme und wird von dort direkt in den Kreißsaal geschickt. Dort stellt sich raus: Die 31-Jährige hat wirklich vorzeitige Wehen. Ein Schock für Chethrin!

Lese-Tipp: Vorzeitige Wehen: Woran man sie erkennt und was man tun sollte