Auch vor Gericht zeigte der renitente Rentner seinen Sturkopf!

So einen Fall hat das Amtsgericht Chemnitz sicher noch nie verhandelt: Am Donnerstag (16. November) muss sich Senior Wilfried E. wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Seine Waffe: ein Handfeger! Mit dem soll er im August auf eine Frau eingeschlagen haben. Sein Motiv: Die Dame wollte vor Wilfried E.s Wagen am Fahrbahnrand einparken.

