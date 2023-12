Ein empörter Nachbar berichtet: „Das geht los damit, dass hier volle Aschenbecher aus dem Fenster gekippt werden und ständig Sperrmüll draußen steht.“ Auch würden schmutzige Windeln einfach auf Balkone anderer Mieter geworfen. „Der blanke Psychoterror", ärgert sich der Mann.

Die Zustände seien so schlimm, dass sich das in der Stadt herumgesprochen habe. Obwohl es in der Sonnenstraße kernsanierte Altbauwohnungen gibt, will niemand herziehen. Seit dem Frühjahr sind elf Wohnungen fertiggestellt, gerade einmal drei davon sind bislang vermietet.

Lese-Tipp: Prozess in Chemnitz: Mann (82) schlägt mit Handfeger auf Autofahrerin ein

Jeden Tag müsse die Polizei anrücken, wegen Lärmbelästigung oder Schlägereien, sagt ein Mieter. Was sagen die angeblichen Verursacher? Alles Lügen, behauptet eine Frau, die von den Reportern angesprochen wird. Für die Nachbarn wird die Situation zunehmend unhaltbar. Es stehe oft so viel Müll mit Essensresten herum, dass sogar regelmäßig Waschbären aufkreuzen – mitten in der Stadt!

Lese-Tipp: Männer gehen mit Kettensägen in Chemnitz auf Passanten los - Verletzte!

Die Sonnenallee in Chemnitz - viele Bewohner haben das Gefühl, auf der Schattenseite des Lebens zu wohnen und wollen einfach nur noch weg.