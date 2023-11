Was für ein Albtraum-Szenario: Stellt euch vor, es ist mitten in der Nacht, ein Feuer bricht aus und ihr müsst sofort fliehen. Genau diesen Horror haben Caroline Beil, Torsten Münchow und Bürger Lars Dietrich erlebt. Die drei Schauspieler haben am Dienstag,(21. November) in Worms ihre Theaterpremiere von „Rent a Friend“ gemeinsam gefeiert. Nach dem ausgelassenen Abend kam für sie dann das böse Erwachen – im wahrsten Sinne des Wortes! In der Nacht zum Mittwoch brach gegen 1:40 Uhr plötzlich ein Feuer aus und verwandelte den Handyladen in Schutt und Asche. „Wir hatten Todesangst!“, sagt Caroline Beil zu RTL. In einem Handyvideo zeigt uns die 57-Jährige das Flammenmeer und erzählt unter Tränen: „Oh scheiße, unser Hotel hat angefangen zu brennen und wir sind evakuiert worden!“

Die Menschen, die sich in dem nahe gelegenen Domhotel befanden, mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung ihre Zimmer verlassen. Laut Polizeiangaben haben mindestens 20 Menschen eine Rauchvergiftung, drei mussten sogar in ein Krankenhaus. Den Schauspielern ist zum Glück nichts passiert, doch der Schock sitzt tief, wie RTL erfuhr. Seit zwei Uhr morgens sind sie auf den Beinen – sie sind absolut fertig. Doch: the Show must go on. Beil, Dietrich und Münchow sitzen mittlerweile wieder im Tourbus auf dem Weg in die nächste Stadt, um ihre Tournee fortzuführen.