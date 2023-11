Leise rieselt der Schnee … unsere Autos zu!

Wenn es draußen wieder so richtig kalt wird, gibt es auf Deutschlands Straßen so einiges zu beachten. Wusste ihr zum Beispiel, dass es sogar fürs Freikratzen der Scheiben Vorschriften gibt? Hier verraten wir euch, was man im Winter als Autofahrer unbedingt beachten sollte, bevor es auf die Piste geht.

