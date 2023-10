Er rechnete mit vielem, aber nicht DAMIT!

Für die meisten Menschen ist Brustkrebs eine typische „Frauenkrankheit“. Nachvollziehbar, machen sie doch den Großteil der Betroffenen aus. Aber es gibt auch immer wieder Männer, die die Diagnose trifft – so auch Robert George (61) aus New York, USA. Ein eher unbekanntes Symptom ließ er monatelang unbeachtet, heute will er Aufmerksamkeit schaffen.