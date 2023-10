Gegen 11:25 Uhr steigt die Seniorin an der Haltestelle Wätjenstraße in den Wagen. Als die Bahn anfährt, kommt es zu dem schweren Unfall. Die Frau kracht mit dem Kopf auf den Boden. Eintreffende Rettungskräfte leisten vor Ort Erste Hilfe. Doch die 87-Jährige wurde durch den Sturz lebensgefährlich verletzt und wird umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Ob die Frau sich nicht richtig festgehalten hat oder der Fahrer der Bahn zu ruppig angefahren ist, sei derzeit unklar, so die Polizei Bremen. Das sollen die weiteren Ermittlungen ergeben.

