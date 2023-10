Das soll nicht der erste Skorpion-Angriff in der Familie gewesen sein. Der Bruder der Mutter und ihr fünfjähriger Sohn sollen in der Vergangenheit ebenfalls von einem Skorpion gestochen worden sein.

Nach Angaben des städtischen Gesundheitsamtes wurden seit Jahresbeginn in der Stadt 38 Menschen von Skorpionen gestochen. Im Vorjahr waren es 33. Zuletzt wurde am22. August ein Kind von einem Skorpion attackiert. Der fünfjährige Pyetro A. starb in Ribas do Pardo, nachdem ein Skorpion ihn in seinem Schuh gestochen hatte, berichtet Primeira Pagina. (amp)

