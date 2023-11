Die Anschuldigungen von Angelina Jolie waren schlimm, doch nun legt ihr Sohn nach...

Gerade jetzt, wo Brad Pitt wieder glücklich verliebt sein soll und seinen Rosenkrieg mit Ex Angelina Jolie zumindest in der Öffentlichkeit beigelegt hat, nimmt die skandalträchtige Trennung erneut Fahrt auf. Auslöser ist ausgerechnet sein Sohn Pax (19). Eine alte Nachricht des Jungen an seinen Vater macht jetzt nämlich die Runde – und lässt den Hollywood-Star mit bitterbösen Anschuldigungen in einem ganz schlechten Licht dastehen.

