Aus dem geht hervor, dass der Konsum von illegalen Drogen in Deutschland und ganz Europa immer mehr Menschenleben kostet. Allein in Deutschland starben zuletzt 1.826 Menschen durch Drogen (die Zahl wurde 2021 erhoben), 245 mehr als im Jahr zuvor.

Damit hat sich die Zahl der Drogentoten in Deutschland innerhalb von zehn Jahren nahezu verdoppelt!

Damit sind wir in der EU trauriger Spitzenreiter vor Spanien, Schweden und Frankreich, die zum Teil aber ältere Zahlen geliefert hätten, so die EBDD. Diesen Zahlen zufolge gab es 2021 in den 27 EU-Ländern mindestens 6.166 Todesfälle durch Überdosierung im Zusammenhang mit illegalen Drogen - fast 17 Tote pro Tag. (mit dpa)