Wie das gute alte Gänseblümchen-Pflücken aus der Grundschule!

Wegen eines Vogels gleich die ganze Beziehung hinterfragen – das klingt doch total skurril? Geht aber gerade in etlichen Clips auf TikTok viral. Anhand des sogenannten Bird-Tests (also „Vogel-Tests“) sollen wir herausfinden, ob er oder sie mich wirklich liebt und ob die Liebe auch wirklich echt ist. Und so verrückt ist dieses auf die Probestellen gar nicht! Was genau mit dem Bird-Test bezweckt werden soll, erklärt Psychologin Dr. Annegret Wolf im Video. (lrö/rma/vdü)

