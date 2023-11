Ihre Band ist eine der erfolgreichsten und bekanntesten Deutschlands, sie sind Podcaster, Juroren, Designer, Entertainer – kein Wunder also, dass die Fans alles von ihnen wissen wollen. Wie läuft die Ehe zwischen Tom und Heidi Klum (50) wirklich? Wie ist das Verhältnis zu Leni Klum (19)? Wen datet Bill aktuell? Wen hat er mal gedatet? Ja, das sind alles Dinge, die die Fans – na gut, wir alle – wissen wollen. Und das könnte, laut Bill, auch schon bald möglich sein.



RTL-Moderator David Modjarad hat die berühmtesten Zwillinge Deutschlands in Hamburg zu ihrer Live-Aufnahme für ihren Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ getroffen und dabei diese Frage gestellt: „Welche Reality-Show würdet ihr machen?“ Und die Antwort kam seeehr überraschend. „Unsere eigene. Ups, jetzt habe ich gespoilert“, sagt Bill und grinst dabei wie ein Honigkuchenpferd.



Schon beim Oktoberfest wurden die zwei immer wieder von einer Kamera gefilmt. Vielleicht erfahren wir in diesem Format dann auch, was genau es mit Marc Eggers und Bill auf sich hat?