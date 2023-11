Auto winterfest machen: DAS sollten Sie unbedingt im Kofferraum haben

So langsam wird es frostig!

Heißt auch: Glätte und Schnee sind nicht mehr weit. Höchste Zeit also, die Winterreifen aufzuziehen und auch den Rest des Autos winterfest zu machen. Doch was brauche ich wirklich, was ist zwingend vorgeschrieben? Kann ich ganz einfach jedes Frostschutzmittel verwenden und halten Winter-Gadgets wirklich das, was sie versprechen? Diese Fragen hat uns ADAC-Techniker Thomas Schwarz beantwortet. Wichtig: Hätten Sie gewusst, dass Sie sogar Ihre Fußmatten austauschen müssen? Die Erklärung dafür und alle weiteren Tipps gibt’s im Video. (vdü)

